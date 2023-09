Empoli-Inter | Inzaghi si cautela | centrocampista dalla Primavera al posto di Sensi

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023) Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di, calcio d’inizio in programma alle ore 12.30.panchina balza all’occhio la decisione di Simonedi portare unper rimpiazzare l’assenza di Stefano– Con Hakan Calhanoglu di rientro da un lieve problema fisico e l’assenza di Stefano, pervige la. Simoneha pertanto chiamato un(con la squadra giovanile al momento in campo contro il Frosinone e in vantaggio per 0-1 al termine del primo tempo) per rinforzare le fila del ...