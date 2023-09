Empoli-Inter 0-1 LIVE | Frattesi vicino al raddoppio

(Di domenica 24 settembre 2023) Al Castellani, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 61? – Angolo di Di Marco che trova la testa di, palla di poco alta. 52? – GOL di Di Marco. L’esterno calcia dal limite dagli sviluppi di un angolo e batte Berisha. 46? – Inizia il secondo tempo. 45? – Finisce il primo tempo. 40? – Calhanoglu manda in porta, ma Berisha è bravo a respingere in uscita bassa. 35? – Annullato per fuorigioco il gol di Thuram su assist di ...

Il Milan balbetta, la Juve affonda, l'Inter ha nelle mani una bella palla break per allungare in classifica. Se la può giocare in...

Il Milan balbetta, la Juve affonda, l'Inter ha nelle mani una bella palla break per allungare in classifica. Se la può giocare in...

Lunch match della quinta giornata di Serie A,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itReduce dal mezzo passo falso in Champions League contro la Real Sociedad, l'scende in campo alle 12.30 per provare a rimanere a ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2023/24: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Calhanoglu. FLOP: Acerbi. VOTI: a fine ...

Empoli-Inter: il film del match - Sportmediaset Sport Mediaset

Andreazzoli ha perso Ismajli a causa di un infortunio durante la sfida con l'Inter, con il centrale che ha dovuto lasciare il campo ...EMPOLI-INTER 0-1 (51' Dimarco) LIVE MATCH 63' - Punizione di Dimarco, bell'inserimento di Pavard che sfiora la palla davanti a Berisha. 62' - Stavolta ...