Empoli-Inter 0-1 | il tabellino

Rivivi con noi il live di Empoli-Inter, sfida valida per la quinta giornata di Serie A. Una rete di Dimarco permette ai nerazzurri di vincere in ...

Come Conte, come Mancini e come Helenio Herrera. Simone Inzaghi entra nella storia dell’Inter, vincendo 1-0 in casa dell’Empoli...