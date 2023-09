Empoli-Inter 0-1 | i nerazzurri vincono ancora

Marko Arnautovic è uscito dal campo al 90? di Empoli-Inter . Problema muscolare per l’attaccante austriaco. PROBLEMA MUSCOLARE – Marko Arnautovic ha ...

Empoli-Inter è l’incontro valido per la quinta giornata di Serie A 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. ...

Empoli-Inter 0-1 le pagelle e il tabellino della partita . Turnover mirato per Inzaghi tra acciaccati e gestione delle forze; prima per Andreazzoli, ...

Il Milan balbetta, la Juve affonda, l'Inter ha nelle mani una bella palla break per allungare in classifica. Se la può giocare in...