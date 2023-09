Empoli-Inter 0-0 LIVE | Darmian ad un passo dal gol

(Di domenica 24 settembre 2023) Al Castellani, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 10? –colpisce di testa su un cross di Bastoni, ma Ismajli salva sulla linea. 3? – Frattesi ci prova dal limite, palla alta. 1? – Inizia la partita. Aggiornamenti dalle 12.30 Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali

l’Inter di Inzaghi è pronta a scendere in campo contro l’Empoli per allungare sul Milan, attualmente primo in classifica in attesa del risultato del ...

Il Milan balbetta, la Juve affonda, l'Inter ha nelle mani una bella palla break per allungare in classifica. Se la può giocare in...

Commenta per primo Nuovo contrattempo per l'di Aurelio Andreazzoli che, a pochi minuti dalla sfida contro l', perde Francesco Caputo. L'attaccante pugliese ha accusato un problema al polpaccio e non andrà nemmeno in panchina.L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 5ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Marcenaro. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Empoli-Inter 0-0 LIVE: Ismajli salva su Darmian Sky Sport

L’Inter scende in campo alle 12.30 al Castellani contro l’Empoli per la sfida della quinta giornata di campionato. I ragazzi di Inzaghi, che finora in campionato hanno solo vinto, sperano nella quinta ...Domenica 24 settembre alle 12:30 l'Inter giocherà in casa dell'Empoli. I nerazzurri finora viaggiano a punteggio pieno in campionato con quattro vittorie consecutive. I toscani, al contrario, sono ...