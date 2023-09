Empoli-Inter 0-0 LIVE | annullato il gol di Thuram

(Di domenica 24 settembre 2023) Al Castellani, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 40? – Calhanoglu manda in porta Frattesi, ma Berisha è bravo a respingere in uscita bassa. 35? –per fuorigioco il gol disu assist di Frattesi. 10? – Darmian colpisce di testa su un cross di Bastoni, ma Ismajli salva sulla linea. 3? – Frattesi ci prova dal limite, palla alta. 1? – Inizia la partita. Aggiornamenti dalle 12.30 Migliore in campo: a fine ...

Il Milan balbetta, la Juve affonda, l'Inter ha nelle mani una bella palla break per allungare in classifica. Se la può giocare in...

Il Milan balbetta, la Juve affonda, l'Inter ha nelle mani una bella palla break per allungare in classifica. Se la può giocare in...

In programma alle 15, Atalanta - Cagliari e Udinese - Fiorentina verranno seguite in tempo reale da Calciomercato.itDopo il lunch match, il programma della quinta giornata di Serie A prosegue alle 15 con Atalanta - Cagliari e Udinese - Fiorentina. Rispettivamente a due e tre punti in graduatoria, sardi e friulani ...Commenta per primo Nel lunch match di oggi si sfidano. Di seguito, l'analisi degli episodi arbitrali più controversi.MARCENARO COLAROSSI - CIPRESSA IV : FOURNEAU VAR : VALERI AVAR : GARIGLIO 5' - Calhanoglu va in ...

Empoli-Inter 0-0 LIVE: gol annullato a Thuram Sky Sport

EMPOLI-INTER 0-0 LIVE MATCH 40' - Berisha chiude bene la porta in uscita a Frattesi lanciato da Calhanoglu, poi è reattivo per evitare il ritorno sul pallone di ...EMPOLI-INTER 0-0 LIVE MATCH 39' - Shpendi prova a servire Baldanzi in profondità, ma la palla è inarrivabile. 39' - Thuram ruba palla e lancia Lautaro, che punta ...