Empoli | Andreazzoli | «Zero punti | ma abbiamo vinto noi»

Empoli-Inter domani alle 12.30 è il nuovo debutto di Andreazzoli come allenatore dei toscani, dopo l’esonero di Zanetti. Per la formazione si cambia ...

Prima in panchina per Aurelio Andreazzoli , chiamato a risollevare le sorti della sua squadra dopo una partenza decisamente poco brillante. Secondo ...

L’ Empoli se la giocherà oggi con l’Inter , in casa propria, e proverà a strappare almeno un punto in classifica. Queste le probabili scelte di ...

Alle 12.30 andrà in scena la sfida valida per il campionato di Serie A tra Empoli e Inter. Ecco le probabili formazioni Alle 12.30 andrà in scena ...

Alle 12.30 andrà in scena il match di Serie A tra Empoli e Inter. Ecco le Formazioni ufficiali di Andreazzoli e Inzaghi Alle 12.30 andrà in scena ...

Aurelio Andreazzoli , allenatore dell' Empoli , ha commentato così a Sky Sport la sconfitta per 1-0 subita in casa contro l'Inter. INTER -...

Commenta per primo Aurelio, allenatore dell', ha commentato così a Sky Sport la sconfitta per 1 - 0 subita in casa contro l'Inter. INTER - ' Abbiamo vinto la nostra partita oggi: non abbiamo portato a casa ...Queste le parole a Sky del neo tecnico dell', Aurelio, dopo la sconfitta interna con l'Inter. "Siamo riusciti a metterli in difficoltà negli ultimi venti minuti - ha aggiunto il ...

Empoli, Andreazzoli ottimista: "Zero punti, ma oggi abbiamo vinto la nostra partita" TUTTO mercato WEB

EMPOLI, ANDREAZZOLI: "LA NOSTRA GARA L'ABBIAMO VINTA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il neo tecnico dell'Empoli: 'Abbiamo vinto la nostra partita' EMPOLI (ITALPRESS) - 'La nostra partita l'abbiamo vinta, ci eravamo posti ...Empoli, 24 set. – (Adnkronos) – “La nostra partita l’abbiamo vinta, ci eravamo posti l’obiettivo del confronto senza sfigurare con una squadra che ha una qualità altissima, non solo dal punto di vista ...