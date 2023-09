Ecco a che serve l’Istat Assist al governo contro il Superbonus Nuovo attacco all’incentivo dei 5S mentre la notizia è il Pil all’8 | 3%

(Di domenica 24 settembre 2023) È una lettura a doppio taglio quella che emerge dai dati presentati dalsulla revisione dei conti nazionali relativa al triennio 2020-2022. L’istituto nazionale di statistica conferma il tasso di crescita del Pil nel 2022, pari al 3,7%, e rivede al rialzo di 1,3 punti percentuali la crescita 2021 che sale,3%. Al rialzo della crescita corrisponde il calo del rapporto tra debito e Pil, che nel 2022 passa da 144,7% a 141,6%,quello del 2021 passa da 149,8% a 147%. Dati indubbiamente positivi che, come ha certificato anche la Commissione europea, si devono per buona parte alla spinta arrivata dal settore delle costruzioni, grazie agli incentivi edilizi, primo fra tutti il tanto vituperato. Doppio taglio Ma se da una partenon può nascondere questa verità dall’altra dà ...

Eccellenze Meridionali Bologna , ecco che stanza si ha per 400€ al mese : un tugurio vero e proprio Bologna è una delle tre città più care d'Italia per ...

l’eredità politica di Giorgio Napolitano divide e lacera destra e sinistra in Italia come si è letto sui giornali italiani il giorno dopo la ...

interrotta Spal-Lucchese per maltempo . Il match valevole per la quinta giornata di Serie C, girone B, dopo essere giunto al 70esimo minuto, con un ...

Questo significaè stato sviluppato da un team altamente competente e rispettoso delle tue ...alcune delle sue caratteristiche principali: Antivirus: Rileva e rimuove minacce dannose con una ...Il fraintendimento mediaticoha urlato all'ibrido tra cane e volpe probabilmente è stato causato dal fattoil Lycalopex viene chiamato comunemente volpe della pampa. In realtà, però, non ha ...

Giustizia riparativa, ecco che cos'è e quando si applica TGCOM

Salvione: "Segnale importante di Natan contro il Braga, Bologna Ecco che partita mi aspetto" CalcioNapoli24

Il compenso sarà di 40 euro l’ora lordi, omnicomprensivi. Il candidato dovrà dotarsi di copertura assicurativa, con massimali adeguati, per RCT e infortuni.Ecco cosa rischia un alunno che prende la nota a scuola. Prendere una nota disciplinare a scuola non è mai motivo di orgoglio né per gli studenti e studentesse e le loro famiglie, né per i docenti. Da ...