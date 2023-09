“E tu | donna | partorirai con dolore” | il monologo di Francesca Bubba al TPI Fest 2023

(Di domenica 24 settembre 2023) Ildial TPI“Per la destra al potere il corpo materno è un corpo di Stato”: è uno dei passaggi salienti del, dal titolo E tu,con, proposto dall’attivista per i diritti della maternitàsul palco del TPI. “Il personale sanitario nega il cesareo quindi il sollievo alle partorienti perché quando nasce un figlio muore una madre e quella madre deve morire di” ha esordito l’attivista. “Nelle sale parto, accanto al crocifisso, le donne apprenderanno questi versi: una madre partorisce come gli animali, provando”. “Ai corsi pre-parto ...

Partiamo da un presupposto imprescindibile, ogni parto è diverso e nessuno di essi è privo di dolore. Siamo state condannate, da quel passaggio biblico " Tucon dolore" e, da allora, nessuna di noi ha mai raccontato della fase espulsiva come una passeggiata di salute. Ciò su cui possiamo far leva, per abbassare l' intensità del dolore , è ...Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolorefigli. La traduzione canonica delle parole di Dio, ha fatto sì che da secoli si diffondesse la convinzione che ladeve ...

"Per la destra al potere il corpo materno è un corpo di Stato": è uno dei passaggi salienti del monologo, dal titolo E tu, donna, partorirai con dolore, proposto dall'attivista per i diritti della maternità Francesca Bubba.