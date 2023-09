Due auto a fuoco nella notte | si indaga

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili deldel distaccamento di Montella alle ore 05’00 di questa, sono intervenuti nel comune di Voltura Irpina, al vicolo Cortina, per un incendio che ha interessato duevetture in sosta. Il proprietario accortosi dell’accaduto ha iniziato l’opera di spegnimento con un estintore, poi conclusa dai Vigili delche hanno anche messo in sicurezza l’area. Mentretarda serata di ieri 23 settembre, una squadra della sede centrale di Avellino è intervenuta in via Dalmazia in centro città, per un principio d’incendio ad unain sosta nei pressi del carcere Borbonico. In questo caso il tempestivo intervento ha permesso di limitare i danni al veicolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.