Dominio-Verstappen in Giappone | Red Bull è già titolo costruttori Leclerc quarto

(Di domenica 24 settembre 2023) Maxconquista il Gp del, 16ma prova del mondiale di F1. Il pilota campione del mondo della Redsi riscatta dopo il passo falso del Gp di Singapore, e si impone dal primo all'ultimo giro sul tracciato di Suzuka precedendo le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, che conquista a 22 anni il suo primo podio in carriera, Ai piedi del podio la Ferrari di Charlesche precede la Mercede di Lewis Hamilton, sesto posto per Carlos Sainz. A chiudere la top ten Russell, Alonso, Ocon e Gasly. Perè la 13ma vittoria stagionale su 16 Gp, trionfo in virtù del quale la Redvince matematicamente il campionato. "È stato un week-end incredibile, vincere qui è grandioso. La macchina ha funzionato con ogni mescola, ...

Dopo l'ampiomesso in scena tra venerdì e sabato, Maxavrà la possibilità di scattare dalla pole position a Suzuka e di dimenticare il clamoroso passo falso di sette giorni fa a ......La pole position di Maxè la somma di tutti questi fattori , tecnici ed umani, che non hanno eguali in questo momento e che, a meno di sorprese in gara, confermano la ripresa di un...

In mezzo, George è stato sverniciato da Leclerc, autore di un sorpasso magistrale all'esterno in curva 1, la cosa più bella del GP oltre al dominio di Verstappen.