Domenica In Travolta Dalle Critiche | Putiferio In Studio!

(Di domenica 24 settembre 2023)a profusione durante l’ultima puntata in diretta diIn. A molti telespettatori è parso di assistere ad una puntata diLive, accusando Mara Venier di volere trasformare il format in quello di Barbara D’Urso. Ecco cosa sta succedendo! #in #maravenier #live #barbaradurso Rai Uno è stata la scena di una puntata di “In” che molti spettatori hanno paragonato alla concorrenza, “Live” di Barbara d’Urso. Mara Venier, conduttrice dello show, ha aperto il dibattito sul caso “Gina Lollobrigida” e la richiesta di 7 anni e mezzo di carcere per Andrea Piazzolla, ex assistente della diva del cinema italiano. In studio erano presenti diverse personalità, tra cui Adriano Aragozzini, Morena Zapparoli, Alessandra Mussolini, ...

...in silenzio per tutta l'estate a causa della già citata tempesta sentimentale che l'ha, ... La Rodriguez avrebbe scelto di propendere perIn anziché per lo show di Cattelan sulla base ...... dall'apertura della camera ardente24 settembre fino al giorno della celebrazione delle ... quando a cavallo del primo e del secondo millennio del 2000 l'Italia vennedalla crisi ...

Altro incidente a Milano: donna travolta da una moto, è grave MilanoToday.it

Incidente a Cusano, coppia travolta da un'auto: entrambi in ospedale MilanoToday.it

Nel dettaglio, il secondo appuntamento di questa stagione con Domenica In è stato incentrato in primis sulle vicende legate alla controversa eredità di Gina Lollobrigida, con l'intervista esclusiva in ...Oggi, domenica 24 settembre, brutto incidente in via Lamarmora a Monza intorno a mezzogiorno. Secondo quanto è stato possibile ricostruire fino ad ora una macchina avrebbe parcheggiato (dove vige il d ...