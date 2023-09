Doctor Who | Dottori | Destino e Donna Noble nel trailer degli speciali del 60esimo anniversario

(Di domenica 24 settembre 2023) Si riparte all'avventura nello spazio-tempo con il nuovodiWho, che sta per tornare con glideldella serie.Who si prepara a tornare mostrandoci ildel, e regalandoci sempre nuove emozioni. Il Dottore non crede nel, ma forse, dopo questa avventura, dovrà cambiare idea... Conti in sospeso... Ma con chi? "Ilha ancora dei conti in sospeso con loro..." si legge nella caption del nuovodiWho, quello che anticipa non solo cosa vedremo nello speciale del, ma ...

David Tennant anticipa il suo ritorno nei panni del Dottore nei nuovi episodi di Doctor Who, ma avvisa: non aspettatevi di avere davanti Ten. Gli ...

L'attore britannico riprenderà i panni del Dottore della BBC ma in una versione leggermente diversa rispetto al passato. Come ormai saprete, David ...

Sta per uscire il trailer del nuovo special per il 60esimo anniversario dello show, in arrivo su BBC e Disney+. Come comunicato dall'account ...

Siamo più che sicuri che una serie comenon ha certamente bisogno di presentazioni. Uno spettacolo che potremmo dire aver fatto la storia del piccolo schermo, in corso ormai da oltre un decennio e che non smette mai di ...è in procinto di tornare sugli schermi per un evento molto speciale. Una delle serie più popolari e longeve di sempre, sta per compiere ...

Doctor Who: trailer degli episodi speciali per il 60esimo anniversario ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Doctor Who: David Tennant affronta il destino nel nuovo trailer degli ... Best Movie

Si riparte all'avventura nello spazio-tempo con il nuovo trailer di Doctor Who, che sta per tornare con gli speciali del 60esimo anniversario della serie. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 24/09/2023 ...In attesa della nuova stagione dello show, è in arrivo uno speciale su Doctor Who. Ecco che ruolo avrà Neil Patrick Harris!