Pecco Bagnaia pesca in extremis una pole position d’oro in un Gran Premio non particolarmente adatto ai sorpassi. Delusione Bezzecchi e Marc ...

BUDDH - Peccocade a pochi giri dal termine della gara del Gran Premio d'India , tredicesima tappa stagionale della MotoGP . Il pilota Ducati , durante il duello con Jorge Martin per la seconda posizione, ...... a creare il, ma un attimo di misuratezza in più. Anche perché lui è stato l'unico a non ripartire dopo quella spettacolare carambola. Fai i conti. Francesco: 5 - lo scatto in ...

Disastro Bagnaia: cade in India, Martin si avvicina in classifica Corriere dello Sport

GP India - sprint race: dominio di Martin davanti a Bagnaia e ... Eurosport IT

Bagnaia passa Martin ma poi cade e lascia all'iberico il 2 ... prima parte e con Pecco bravo a superarlo quando mancavano 8 giri al termine. Poi, però, il disastro: l'italiano chiede troppo al suo ...Nella lontana India si riapre clamorosamente la corsa al titolo iridato 2023. Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica e leader della classifica iridato, è infatti scivolato clamorosamente a terra ...