Diretta MotoGP India | Bezzecchi in pole

(Di domenica 24 settembre 2023) Dopo la vittoria di Jorge Martin nella Sprint Race di ieri, oggi siamo alla gara completa e Marco, partendo dalla, non ha intenzione di farsi risucchiare nel gruppo come ieri. Curiosità anche per Marc Marquez che nella Sprint Race è tornato sul podio dopo mesi Marco– Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.

Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio del Giappone , valevole per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07:49 Rimane un mistero il motivo per cui si si sta pulendo la pista. Lo sgomento è condiviso da tutti gli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6 minuti: Quartararo segna 1:47.210, ma la pista sembra essere scivolosa in curva 1. Serve attenzione. -7 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:22 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO! Ma rimanete con noi per seguire LIVE tutti gli appuntamenti del GP ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.24 La prima volta di sempre per il Motomondiale in India al Buddh International Circuit di Greater ...

Latorna in pista al Buddh International Circuit per il Gran Premio dell'India, LIVE alle 12 su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su ...Tutto insu Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW

Orari MotoGP India TV8 oggi in diretta con SKY e NOW Quotidiano Motori

La MotoGP torna in pista e lo fa con il GP d’India, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023. Ieri si è corsa la Sprint Race che ha visto la vittoria di Jorge Martin (Ducati Pramac) davanti a Pecco ...Il pilota del team VR46 penalizzato nella Sprint dal contatto con Marini, cerca la rivincita in gara con lo spagnolo e il campione del mondo che lotteranno strenuamente tra loro perché entrambi a cacc ...