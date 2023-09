Diretta Empoli-Inter 0-0 | fine primo tempo

Leggi su notizie

(Di domenica 24 settembre 2023) Segui con noi il live di, sfida valida per la quinta giornata di Serie A. I nerazzurri devono vincere per restare a punteggio pieno. Vincere per rispondere al Milan e restare in testa da sola a punteggio pieno. Questo è l’obiettivo dell’in questa trasferta in casa del nuovodi Andreazzoli, ancora alla ricerca dei primi punti in campionato. Shpendi e Acerbi – Notizie.com – © LapresseL'articolo proviene da Notizie.com.