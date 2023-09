Diretta Bologna - Napoli 0 - 0 | rigore fallito da Osimhen al 72'

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Virtus Bologna b. Brescia 97-60 ! Cronometro che va a zero. La Virtus Segafredo Bologna è campione della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88-51 Neanche Achille Polonara aveva ancora segnato in questa Finale di Supercoppa ! 86-51 Christon. 86-49 ...

Bologna - Il Bologna di Thiago Motta, che ha già fermato la Juventus in questo avvio di campionato, sfida il Napoli campione d'Italia, reduce dalla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76-43 Tripla allo scadere? PERCHE’ NO! Ale Pajola!! 73-43 Tripla senza senso, raccogliendo da terra il ...

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Brescia, sfida valida come finale della Supercoppa 2023 di basket. La formazione di Luca Banchi ha battuto in ...