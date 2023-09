Diventare mamma per la prima volta non può che provocare tante emozioni, anche una come Diletta Leotta non fa eccezioni, nonostante si ritrovi a ...

Diletta Leotta sta partecipando come ospite ad alcune sfilate in occasione della Settimana della Moda che si sta tenendo in questo momento a Milano. ...

Leggi Anche Loris Karius: 'Spesso distante da, ma lei e Aria sono famiglia'ha sempre avuto un fisico prorompente, ma da quando è diventata mamma lo è ancora di più. La canotta bianca sottolinea il seno esplosivo ...... o "meglio rimettere i filtri", gli hater di tutta Italia riversano allegramente le proprie antipatie e insofferenze sulla star di Dazn. Le critiche al suo racconto della gravidanza e ...

Diletta Leotta e Loris Karius, momenti da piccioncini mentre Aria li aspetta TGCOM

Diletta Leotta, schiena nuda allo stadio e giacca che si apre alla Fashion Week... Le foto Affaritaliani.it

Diletta Leotta e Loris Karius non vivono insieme, ma approfittano di ogni momenti libero per riunirsi, soprattutto da quando nella loro vita è arrivata Aria, la primogenita nata il 16 agosto (nel ...Elodie e Chiara Ferragni insieme da The Attico: perché hanno indossato in anteprima i look da sfilata Ieri sera The Attico ha debuttato alla Milano Fashion Week, organizzando la sua prima sfilata in v ...