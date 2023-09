Diesel “allungato” | occhio alla nuova truffa dei carburanti

Leggi su quifinanza

(Di domenica 24 settembre 2023) Dopo ladei contatori nei distributori di benzina, in Italia arriva un nuovo pericoloso inganno che riguarda i. Sono stati colpiti decine di stazioni di servizio in varie Regioni, e di conseguenza migliaia di automobilisti, finiti nel mirino di un gruppo criminale internazionale. Quasi una “beffa”, se si considera l’ennesimo aumento del prezzo di verde e gasolio (ne abbiamo parlato anche qui). In cosa consiste ladel gasolio La maxi frode è stata scoperta dGuardia di Finanza di Rimini, che ha acceso i riflettori su un’organizzazione criminale e indagato 46 persone per diversi reati in tutta Italia. Tra gli illeciti, spicca quello che riguarda tre imprenditori del Riminese che gestivano società di distribuzione del carburante. Gli indagati importavano illegalmente in Italia circa 900mila ...