Di chi è il cadavere trovato a Trieste | sulla Grande Viabilità | appeso al guard rail

(Di domenica 24 settembre 2023) Ilil 24 settembre 2023 aè di un uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni, probabilmente un africano. Al momento del ritrovamento aveva gli occhi bendati e indossava una maglietta nera, una camicia e dei pantaloni cachi. Il corpo,per il collo al, peresentava numerosi traumi da percosse e torture ma non presentava segni di decomposizione, quindi si suppone che sia stato ucciso nelle ore o nei giorni precedenti al ritrovamento. Ilè statodagli operai dell’ANAS che stavano effettuando dei lavori di manutenzione. Eraal, poco dopo la galleria di Valmaura ...

Le indagini proseguono. Francesca Marasco , 72 anni, è stata uccisa ieri a coltellate, probabilmente durante una rapina finira in tragedia, avvenuta ...

commenta Fotogallery - Neo nato nato e morto sulla barca dei Migranti : posto in una bara bianca - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ...

Sul corpo qualche segno ancora difficile da interpretare: ilrestituito dalle acque ... In piena campagna elettorale i due candidati sindaci si erano sfidati proprio su questo:avrebbe ...ha commesso l'omicidio, infatti, si sarebbe potuto sbarazzare delgettandolo dalla scarpata sottostante. Invece, l'uomo è stato appeso in modo da essere visto .

Trieste, trovato un cadavere appeso al guardrail: era bendato e legato TGCOM

Trieste, piedi legati, bendato e torturato: trovato il cadavere di un uomo appeso per il collo a un guardrail la Repubblica

Si tratterebbe di un cittadino africano e sarebbe morto alcuni giorni fa. Il cadavere era sospeso all'esterno della strada, in una zona di vegetazione, poco visibile per chi transita con l'auto. A ...Oristano, cadavere donna trovato in spiaggia: chi è, cos'è successo, cosa sappiamo. Tutti i dettagli e le ipotesi sul caso ...