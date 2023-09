DeSantis | ' Ucraina nella Nato? Non utile agli interessi degli Stati Uniti'

Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, il governatore della Florida Ron, si è detto contrario all'adesione dell'alla Nato, affermando di non ritenere che sia nell'interesse della sicurezza americana. Lo riporta Bloomberg. "Non credo che l'adesione alla ...ha anche sottolineato la necessità di un approccio più cauto nell'erogare fondi all'. 'Nella mia opinione, l'adesione dell'alla Nato non servirebbe agli interessi degli Stati ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Usa, il repubblicano ... la Repubblica

Drone esplode in pieno centro a Kursk, Russia. Isw: "Kiev avanza ... RaiNews

Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, il governatore della Florida Ron DeSantis, si è detto contrario all'adesione dell'Ucraina alla Nato, affermando di non ritenere che sia ...L’adesione dell’Ucraina alla Nato sarebbe contraria agli interessi degli Stati Uniti. A mollare Kiev ci ha pensato il repubblicano Ron ...