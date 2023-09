Dedicato a noi | un sereno Ligabue ci parla d’amore

(Di domenica 24 settembre 2023) Ecco una recensione dia noi, 14mo album diin studio. Spiccano brani come Così come sei e Chissà se Dio si sente solo. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Al via il tour in tutta Italia, prime due date all'Arena di Verona Anticipato dai singoli ‘Riderai’ e ‘Una canzone senza tempo’, venerdì 22 ...

“Ho guardato attorno a me e ho visto un panorama desolante”. Sono queste le prime parole con le quali Luciano Ligabue introduce ‘Dedicato a noi’ , ...

Il robot Nao viene programmato attraverso un sistema operativo complesso ed un softwaredi ... Partecipa conall'informazione. Rimani connesso su Tecnicadellascuola.it Facebook: https://www.È anche il motivo per cui abbiamo deciso di scrivere un libroall'astronomia. È scritto in modo chiaro e semplice, proprio perché perla divulgazione deve essere accessibile a tutti. Lo ...

Per tornare sul palco Ligabue riparte da “noi” Rockol.it

Dedicato a noi è uno dei migliori album di Ligabue Panorama

“Mi è arrivato quel pallone perfetto sul sinistro, fortunatamente è entrato in porta. Ci tengo a dedicare il gol a Marko che ha avuto questo infortunio oggi, non sarà nulla di semplice“, ha poi ..."Voglio dedicare questa vittoria al mio carissimo amico che ci ha lasciato due giorni, Filippo (Momesso, ndr) questa è per te". (ANSA) ...