De Paola sul miglioramento di Gagliardini | «Il merito è di…»

(Di domenica 24 settembre 2023) Deha parlato della buona partita che Robertoha giocato in Lazio-Monza, segnando anche il gol del pareggio. La sua idea sul? Paolo De, nel suo editoriale per SportItalia.com, ha parlato dell’ex centrocampista dell’Inter. E ha scritto: «Robertoche sta riscoprendo una nuova dimensione.di un allenatore dalle idee moderne (Palladino, ndr.) e del suo staff col quale si consulta continuamente». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

In principio è Paola Egonu . Ma il continuo rischia di esser una valanga di fango sulla nazionale italiana del volley femminile. Come già sappiamo ...

In concerto a Roma durante l'esibizione di " Furore ", Paola Iezzi cade sul palco . Il momento è stato ripreso dai presenti L'articolo Paola Iezzi cade ...

Giorni di polemiche per lo sport italiano. Temi caldi in casa azzurra: prima la delusione agli Europei di pallavolo, con il caso Paola Egonu che è ...

Si sofferma ancheMilan Paolo Denel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principaliIn pedana campioni italiani come Gregorio Paltrinieri, Marcell Jacobs, Gian Marco Tamberi eEgonu. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVCcanale ...

Arena Suzuki, le pagelle: Amadeus re dei tamarri (voto 10), Paola e ... Corriere della Sera

Arena Suzuki dai 60 ai 2000: la scaletta con gli ospiti e i cantanti in ... Fanpage.it

Proprio con lui, infatti, ieri sera si sono ritrovate sul palco dell’Arena di Verona in occasione del ... Tra questi, ovviamente, non potevano certo mancare anche Paola e Chiara con la loro ...Il rapper delle idee, protagonista di un genere in continuo avanzamento, simbolo di una discografica che racconta e che viene compresa. Dopo un anno di attesa, Marracash accende ...