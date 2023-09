De Laurentiis dopo 0-0 col Bologna | “Napoli riparte da qui | bravi tutti!”

(Di domenica 24 settembre 2023)il pareggio per 0-0 a, il presidente delDeha incoraggiato la squadra: “Ripartiamo da qui,”. CALCIO. Il presidente delAurelio Deha commentato con un tweet il pareggio per 0-0 della squadra azzurra sul campo del. Subitoil triplice fischio finale, il patron ha scritto: “Ilda”. Un messaggio di incoraggiamento da parte di De, nonostante lo 0-0 e le polemiche dell’attaccante Osimhenla sostituzione. Il presidente ha voluto complimentarsi con la ...

dopo l’ addio di Spalletti , De Laurentiis ha sondato Thiago Motta come possibile sostituto: il tecnico del Bologna però ha preferito rimanere in ...

Vicino al Napoli in estate per sostituire Spalletti , confermati i contatti tra De Laurentiis e Thiago Motta: cos’è davvero successo. Domenica, alle ...

dopo l’infortunio di Juan Jesus , De Laurentiis è irritato e preoccupato per i continui problemi fisici in casa Napoli . CALCIO Napoli . L’ennesimo ...

Il nigeriano lascia il campo nervoso,una gara in cui ha avuto poca fortuna. Nel primo tempo ... A placare gli animi provvede il tweet del presidente Aurelio De: "Il Napoli riparte da ...Arriva il messaggio di Aurelio Deil pareggio del Napoli sul campo del Bologna con calcio di rigore fallito da OsimhenAcque agitate in casa Napoli: ancora un pareggio in campionato per la squadra di Rudi Garcia e ...

"Bravi tutti!", il tweet di De Laurentiis dopo Bologna-Napoli Corriere dello Sport

De Laurentiis spiazza dopo lo 0-0 col Bologna: “Il Napoli riparte da qui, bravi tutti” SOS Fanta

Il Napoli non decolla più. Dopo la sconfitta della Juventus, gli azzurri non ne approfittano: finisce soltanto 0-0 a Bologna, il tweet di De Laurentiis Garcia in bilico De Laurentiis tweet, la verità ...Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.