Darmian | «Faremo una partita da Inter! Pronto a dare il massimo»

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023) Altro turno di campionato e nuova trasferta per l’Inter, quest’oggi attesa ad Empoli. Matteorisponde alle domande dei giornalisti di Dazn prima della. DA NON SOTTOVALUUTARE – Poco prima di scendere in campo in Empoli-Inter, Matteoparla così: «che potrebbe essere sottovalutata? Se pensassimo così sbaglieremmo. Sappiamo l’importanza e la difficoltà dellaquindi sono sicuro cheunada Inter. Sicuramente le richieste sono diverse, giocare da quinto o da terzo. Ma cerco di mettermi a disposizione della squadra eil». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...