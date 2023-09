Dal Wiener Klassik alla Quinta di Beethoven attraverso il Paradiso

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 24 settembre 2023) Giovedì sera nell'oratorio di santa Cecilia l'orchestra da camera di Perugia diretta da Enrico Bronzi ha saputo evocare i fasti del "" Tre concerti che si sono succeduti come momenti sgargianti di una Sagra senza respiro, articolata con proposte consecutive che non si sarebbe voluto perdere per tutto l'oro del mondo. Giovedì sera nell'oratorio di santa Cecilia l'orchestra da camera di Perugia diretta da Enrico Bronzi ha saputo evocare i fasti del "", ovvero il momento culminante di quella sintesi sinfonica che avviene nella capitale dell'Impero raccogliendo i succhi distillati dscuola boema, delle esperienze del laboratorio di Mannheim e dell'apporto dei maestri italiani. Con l'adozione di due interessanti partiture di Mozart non si poteva offrire una componente