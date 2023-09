Dai fondali di Ventotene riemerge un’anfora romana e non solo

(Di domenica 24 settembre 2023)– La componente subacquea della Stazione Navale di Civitavecchia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, ha recuperato alcuni significativi reperti neidell’Isola di, tra cuidi epoca repubblicana perfettamente conservata. Le Fiamme Gialle Aeronavali di stanza a, venute a conoscenza della presenza di reperti archeologici sommersi in una zona circoscritta nella parte sud dell’Isola, caratterizzata da bassie molto frequentata dal traffico diportistico, notiziavano immediatamente il funzionario territorialmente competente della anzidetta Soprintendenza – Dott. Carlo Molle – per pianificare una ricognizione subacquea e il recupero dei ...

Dai fondali di Ventotene riemerge un'anfora romana

