Da Kim ad Ostigard+Natan | Napoli all’esame Bologna con una difesa tutta nuova

(Di domenica 24 settembre 2023) Nelle prime quattro partite di Serie A della stagione ilè la squadra che ha subìto meno tiri in porta del campionato (24). Numeri a cui Rudi Garcia si aggrappa in un momento in cui i partenopei sono chiamati a confermarsi dopo la vittoria in Champions sul Braga e allo stesso tempo a ripartire dopo un punto in due gare in A. L’esameperò arriva in un momento di emergenza assoluta per il, che deve fare a meno per infortunio di quelli che sulla carta sono i centrali titolari: Rrahmani e Juan Jesus. Spazio quindi a Natan e Ostigard. Il primo avrebbe dovuto rappresentare il sostituto di Kim, ma la cautela che Garcia ha adottato nel suo inserimento testimonia che il brasiliano non è ancora pronto. Il classe 1999 norvegese, undici presenze stagionali nell’annata dello Scudetto, invece non è apparso sicuro nelle ultime ...