Cuadrado | obiettivo Sassuolo Programma per il recupero – CdS

(Di domenica 24 settembre 2023) Juannon sarà della partita oggi per Empoli-Inter, ancora alle prese con un piccolo problema di tendinite. Secondo il Corriere dello Sport, l’per il colombiano è quello di essere a disposizione per la sfida contro il– Juannon è partito insieme al resto della squadra per Empoli-Inter, gara inoggi alle 12.30. Il colombiano, infatti, è ancora alle prese con un piccolo problema di tendinite. L’è quello di recuperare in tempo per mercoledì, quando a San Siro i nerazzurri ospiteranno il. L’esterno continuerà dunque ad allenarsi ad Appiano Gentile in questi giorni, cercando di essere quindi a disposizione – difficilmente dal primo minuto – contro i neroverdi. Fonte: Corriere dello ...