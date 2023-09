Crosetto | La Germania non è un Paese amico | grave che paghi le Ong

(Di domenica 24 settembre 2023) AGI - "che Berlinole Ong, lanon è un". Lo afferma in una intervista a La Stampa, il ministro della Difesa Guido. "Ha un approccio ideologico - aggiunge - ci mette in difficoltà. Parigi blocca le frontiere e nessuno dice niente, l'Europa spesso sbaglia strategie". Secondo, "I problemi del governo, in questo momento, sono l'immigrazione, l'inflazione e l'economia. Su questi grandi temi non possiamo agire da soli". Agli scafisti, secondo il ministro, "bisogna togliere la certezza di poter condurre i loro traffici senza che nessuno li fermi. Superato un certo limite, diventa quasi un atto di guerra. Serve però un cambio di approccio a livello europeo. Vedo che i francesi bloccano con militari e polizia le frontiere, ...

Il ministro contro l'ingerenza di Berlino sulla gestione dei migranti in Italia: "Finge di non accorgersi che mette in difficoltà un Paese che in ...

Una tensione che non si vedeva da tempo quella tra Italia e. Lo scontro sui migranti è importante e anche il ministro della Difesa Guidova all'attacco di Berlino in un'intervista a La Stampa: 'Grave che paghino le Ong, lanon è un ...... cercando di effettuare blocchi alla partenza per evitare le partenze irregolari e, di conseguenza, anche le morti in mare, laagisce in senso opposto. Va a finanziare navi battenti bandiera ...

Migranti, Crosetto rompe con la Germania: “Ong Non è un Paese amico” Il Tempo

Fondi alle Ong nel Mediterraneo, Crosetto contro la Germania: «Così mette in difficoltà un Paese amico». Crippa: «Una ... Open

Una tensione che non si vedeva da tempo quella tra Italia e Germania. Lo scontro sui migranti è importante e anche il ministro della Difesa ...AGI - "Grave che Berlino paghi le Ong, la Germania non è un Paese amico". Lo afferma in una intervista a La Stampa, il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Ha un approccio ideologico - aggiunge - ci ...