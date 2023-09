Cristina Scuccia | dopo il no a Tale e Quale sarà protagonista di un nuovo show di Mediaset

Leggi su biccy

(Di domenica 24 settembre 2023)L’Isola dei Famosi era stata scelta da Carlo Conti per partecipare alla nuova edizione dimaaverla annunciata il clamoroso colpo di scena: fuori lei, dentro Jo Squillo. “Avevamo sceltoper il cast, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni che non abbiamo potuto accettare” – le parole di Carlo Conti durante la conferenza stampa di– “Chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via. Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi favoritismi avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri ...