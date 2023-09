Covid | rallentano i nuovi casi | i dati e le misure per scuole e ospedali

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 24 settembre 2023) Le statistiche del ministero della Salute evidenziano come il tasso di positività stia rallentando ma si cerca comunque di preservare i più fragili, sia nelle aule che nelle corsieere. “Faremo una campagna vaccinale molto stringente perché dobbiamo far sì che in maniera volontaria, ma con grande responsabilità, alcune categorie vengano vaccinate, come gli anziani, le persone fragili, gli operatori sanitari, le donne in gravidanza”, ha dichiarato il ministro della Salute Schillaci