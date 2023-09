Così ci mette in difficoltà Ira di Crosetto contro la Germania

(Di domenica 24 settembre 2023) Il ministro contro l'ingerenza di Berlino sulla gestione dei migranti in Italia: "Finge di non accorgersi cheinun Paese che in teoria sarebbe 'amico'"

Paul Pogba è in cerca di riscatto. Il centrocampista francese, riportato in Serie A dalla Juventus nella stagione passata, ha deluso profondamente ...

In provincia di Caserta, un'insegnante d'asilo è stata sottoposta a misura cautelare per maltrattamenti su bambini. A denunciare è stata una mamma ...

Il giustizialismo praticato attorno ai fatti di cronaca sarà pure utile ai partiti per raccattare una manciata di voti in più, ma oltre a svilire il ...

... che oggi viene rifiutata in tante persone che emigrano,come in tanti bambini non nati e in ... asse Germania - Francia contro l'Italia E di tutto questo,in guardia Bergoglio, 'nella nostra ...In un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affermato che Berlino "ha un approccio ideologico " che "in difficoltà" l'Italia. " Parigi blocca ...

Fondi alle Ong nel Mediterraneo, Crosetto contro la Germania ... Open