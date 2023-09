Cos’è successo a Filippo Ganna agli Europei? Perché non ha potuto lottare per la vittoria

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Una gara da archiviare e mettere alle spalle il prima possibile. Questa è stata la prova in linea deglidi ciclismo su strada per la nazionale italiana uomini elite ed in particolare per. Su un percorso spettacolare ma che non presentava particolari difficoltà, ci si è messa la sfortuna a tirare gli azzurri fuori dai giochi. Che non tirasse una buona aria lo si eracapire già in una fase ancora iniziale della corsa quando, a 116 km dal traguardo, una caduta a centro gruppo ha coinvolto ben tre me azzurre. A terra, Andrea Pasqualon e Matteo Sobrero, mentre almeno altri due italiani sono riusciti a “salvarsi” sull’erba a bordo strada. Nessuna conseguenza troppo grave per i componenti del team del CT Bennati, che si sono ...