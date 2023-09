Cosa ha fatto Gatti in Sassuolo-Juventus? Autogol da censurare

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Nel tardo pomeriggio di ieri,si sono sfidate per la quinta giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri, imbattuti nei primi quattro turni di campionato, sono incappati in una serata disastrosa, subendo la bellezza di quattro reti per il risultato finale di 4-2 a favore dei neroverdi. Tante le sciocchezze difensive che la Vecchia Signora ha commesso durante l’arco dei 90?, a partire dalla clamorosa papera di Szczesny, il quale ha regalato la prima rete messa a segno dagli emiliani, portandosi il pallone in rete sulla conclusione dalla lunga distanza di Laurientè. Lo stesso estremo difensore polacco non è stato perfetto in occasione del 3-2 neroverde, respingendo male la conclusione proprio di Laurientè per poi essere infilato dal tap-in di Pinamonti. Ma la “perla” del giorno l’ha confezionata Federiconei ...