Coppa Toscana | Cmc fuori a Carrara | ma Bertieri è sereno | ' Ho visto buone cose'

Il Cmc Carrarese ha perso la partita contro il Costone Siena, ma ha mostrato qualità e carattere. Preparazione in vista dell'inizio del campionato e test con la Tarros di La Spezia in settimana. Un ...Secondo impegno consecutivo diper la Vismederi Costone Siena. Dopo aver brillantemente superato l'ostacolo Cmc Carrara negli ottavi di finale, domani (palla a due alle 18 al PalaOrlandi di Siena), per la squadra di ...

Basket femminile Coppa Toscana. Costone, missione sul parquet di Firenze. Vincere significa accesso alle final four Quotidiano Sportivo

Prima categoria. Coppa Toscana, è festa per due. Via Nova e Tempio Chiazzano ok LA NAZIONE

Appena due settimane di sano agonismo, anche se solo di precampionato, ed è già spareggio del ‘dentro o fuori’ per la formazione femminile del Costone che questo pomeriggio con inizio alle 18, sarà im ...Dopo la qualificazione in Coppa Toscana arriva la gara contro Amici Miei. Sfida al vertice tra Galcianese e Borgo a Buggiano. La Querce cerca punti. .