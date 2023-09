Controlli ambientali nell’Alto Sele | sequestrati dispositivi illegali usati dai bracconieri

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoWeekend dicontro inell’Alta Valle deldove i volontari dell’associazione Kronos Salerno, hanno effettuato ispezioni nelle campagne e nelle montagne dei comuni di Eboli, Campagna, Oliveto Citra e Colliano. L’operazione di contrasto agli illeciti e prevenzione, ha visto impiegate oltre 15 guardie venatorie e zoofile dei nuclei di Salerno e Avellino, effettuandosullo stato di salute degli animali di affezione ed in particolare sulla presenza di cani detenuti a catena presso le abitazioni rurali e nei centri cittadini, oltre a controllare gli animali utilizzati per l’attività venatoria, i cani padronali e le modalità di trasporto. L’operazione ha visto in poche ore, il controllo e l’identificazione di oltre 20 persone impegnate nelle attività di ...