Consumano e vanno via senza pagare | il titolare gli manda un ultimatum

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno 48 ore di tempo per alzare la mano e prendersi la responsabilità del gesto poco edificante. Altrimenti scatterà la denuncia da parte deldi una kebaberia del viale degli Atlantici, di fronte alla villa Comunale. Lì alcuni giovani, ieri sera intorno alle ore 23, sono entrati in una attività di ristorazione e hanno ordinato, consumato e poi sono andati via. All’interno del locale, però, è installato un servizio di videosorveglianza, tra l’altro di ottima risoluzione che ha consentito alRoberto di ‘fotografarli’ e non avere dubbi sulla loro identità. E ora grazie a quelle nitide immagini, i giovani malfattori non ha grosse alternative: o passano ail conto o nei loro confronti scatterà una denuncia. L'articolo proviene da ...