Condono e affitti | ira FdI su Salvini | Ormai ne spara due o tre al giorno

(Di domenica 24 settembre 2023) L'ultima è stata quella del. In Fratelli d'Italia sale l'irritazione verso Matteoe la sua Lega. "L’ordine di scuderia di via della Scrofa è di non commentare, anche per evitare di alimentare un dibattito che mostrerebbe la maggioranza spaccata su temi non irrilevanti" Segui su affaritaliani.it

«La proprietà privata è sacra » e per questo «ognuno deve essere libero di decide re come mettere a reddito il proprio immobile». Lo ha detto oggi a ...

L'ultima è stata quella del Condono . In Fratelli d'Italia sale l'irritazione verso Matteo Salvini e la sua Lega. "L’ordine di scuderia di via della ...

Le due mosse suedilizio ebrevi mettono il leader del Carroccio in asse con Confedilizia . Da Pontida in poi, il ministro delle Infrastrutture sembra uscito con un piano in testa: ...E si torna a parlare di un nuovoper abusi edilizi, sopratutto dopo le parole di ieri di ... sia per quanto riguarda gliche devono essere liberi, senza limiti (vedesi i vincoli degli ...

Salvini rilancia il condono edilizio e difende gli affitti brevi: «La ... Open

Salvini: un mini-condono edilizio. «Saniamo migliaia di piccoli abusi». Stop sugli affitti brevi. Palazzo Chig ilmessaggero.it

Nuovo condono edilizio per case e verande, balconi, tettoie, porticati, box, terrazze in giardino è stato anche ieri rilanciato da Matteo Salvini ed è ormai sempre più probabile.(ASI) “Ringraziamo il Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini e il Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti per le parole chiare e nette in tema di affitti brevi pronunciate oggi ...