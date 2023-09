Concorso Università di Bergamo | 5 Posti per Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 24 settembre 2023) Selezione pubblica, per la chiamata di 5di seconda fascia, per vari settori Dipartimenti, presso l’di. L’degli Studi diha avviato una procedura pubblica di selezione per la nomina, in base all’articolo 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un totale di cinqueuniversitari di seconda fascia per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: Settore concorsuale: 13/B1 – Economia aziendaleSettore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 – Economia aziendale Settore concorsuale: 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendaleSettore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari Settore concorsuale: 10/F4 – Critica letteraria e ...