Concorso ASL Napoli | 4 Posti da Dirigente di Oftalmologia

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 24 settembre 2023) Conferimento dell’incarico per la copertura di 4dimedico, disciplina di, a tempo indeterminato, presso la ASL3. In ottemperanza alla deliberazione n. 993 dell’18 agosto 2023, esecutiva, è stato bandito unpubblico basato su titoli ed esami al fine di coprire quattro posizioni a tempo indeterminato dimedico. La disciplina in questione è l’, e queste posizioni ricadono nell’area della chirurgia e delle specialità chirurgiche. Bando diL'intero contenuto del bando, comprensivo dei requisiti e delle istruzioni per partecipare al, è disponibile per la consultazione. Il bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ...