Commando armato spara contro la polizia in Kosovo | agente morto | uccisi sei aggressori Premier Kurti | “Sono milizie serbe”

Commando armato spara contro la polizia in Kosovo : agente morto - uccisi sei aggressore. Premier Kurti : “Sono milizie serbe” Nuove tensioni nel nord del Kosovo dopo che uomini armati hanno aperto il fuoco nella notte tra sabato e domenica contro dei poliziotti, uccidendone ...

Commando armato spara contro la polizia in Kosovo : un agente morto. Premier Kurti : “Sono milizie serbe - scontri ancora in corso” Nuove tensioni nel nord del Kosovo dopo che uomini armati hanno aperto il fuoco nella notte tra sabato e domenica contro dei poliziotti, uccidendone ...

Miguel Bosé rapinato da un commando armato in casa sua Brutta avventura per Miguel Bosé. Un commando di otto uomini armati è entrato in casa sua per derubarlo. Lo riporta il quotidiano 'El Debate' che ...

Miguel Bosé rapinato da un commando armato in casa sua (Adnkronos) – Brutta avventura per Miguel Bosé. Un commando di otto uomini armati è entrato in casa sua per derubarlo. Lo riporta il quotidiano ...

Miguel Bosé rapinato in casa da un commando armato : “Pistola puntata alla tempia” Miguel Bosé rapinato in casa da un commando armato: “Pistola puntata alla tempia” Paura per Miguel Bosé. Il cantautore spagnolo naturalizzato ...