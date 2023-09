Come stanno Theo Hernandez e Calabria? Entità infortunio | tempi di recupero e che partite saltano

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Il Milan di Stefano Pioli è sceso in campo nel pomeriggio di ieri per la quinta giornata della Serie A 2023-2024: i rossoneri sono riusciti a sbrigare la pratica Verona per 1-0 grazie alla rete di Rafael Leao, il quale ha sfruttato un tocco in verticale di Giroud per scappare alla difesa scaligera e infilare Montipò con il destro. Da sottolineareil Milan si sia schierato con un insolito 3-4-3, viste le assenze, oltre che quelle di Maignan in porta e Loftus-Cheek a centrocampo, disulle fasce. I due terzini titolari del classico 4-3-3 del tecnico rossonero non sono potuti scendere in campo a causa di un problema fisico rimediato nell’ultima rifinitura che li ha costretti a saltare la sfida con il Verona. Entrambi i giocatori hanno accusato un affaticamento muscolare, problematica ...