Colon-Argentinos Juniors lunedì 25 settembre 2023 ore 23 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 24 settembre 2023) In questa Sesta Giornata della Copa de la Liga Profesional si affrontano due tra le miglioridella Zona A. I padroni di casa deloccupano la sesta posizione con 9 punti ma ad una sola lunghezza dalla capolista. La formazione di Nestor Gorosito, in piena lotta per evitare il ventisettesimo posto InfoBetting: Scommesse Sportive e