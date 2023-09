Collision 23 09 2023 Grand Slam Part 3

(Di domenica 24 settembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento del weekend con il report di. Siamo all’ultimo atto die questa puntata disulla carta promettei cose. Quindi direi di non perdere tempo e immergiamoci subito nello show. TNT Championship: Darby Allin vs Luchasaurus(c) vs Christian Cage (3,5 / 5) Come prevedibile è più un 2 vs 1 anche se, qualche incomprensione fra Christian Cage e Luchasaurus c’è ma non che porta ai scossoni fra i due. Allin comunque tiene testa ad entrambi e spesso va vicino alla vittoria, comunque il momento più importante del match è il finale dove Allin sembra ine spolvero e va a segno con la Coffin Drop su Luchasaurus ma il più furbo della situazione è Christian Cage che ...

L'elenco dei sistemi di assistenza alla guida della Colt include: Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Around View Monitor, Automatic High Beam, Blind Spot Warning, ForwardMitigation ...... Around View Monitor, Automatic High Beam, Blind Spot Warning, ForwardMitigation system, ... la nuova gamma italiana 3 19 Settembre

AEW Collision Risultati Live 23-09-2023 The Shield Of Wrestling

AEW Collision: i match annunciati per il 23-09-2023 The Shield Of Wrestling

A boy, aged 9, was struck by a vehicle which failed to remain at the scene. The collision happened in Donegal on Saturday night. A child has been killed in a hit and run in Co Donegal. The collision ...The England forward is believed to be unhurt following the collision, which reportedly left him shaken but unhurt. MORE TO FOLLOW We'll be bringing you the very latest updates, pictures and video on ...