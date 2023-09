Cofferati spacca il partito a tempo record | i renziani sfottono | le comiche-Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Povero Pd, non gliene va bene una. Appena posata la polvere degli attacchi di Giuseppe Conte e Beppe Grillo sulla linea politica della segretaria Elly Schlein, a far rumore adesso è l'adesione dial: si alza la protesta dei riformisti per le sue critiche al renzismo. Mette in discussione il passato, rende attrattivo Renzi oltre il perimetro del, è un'istigazione alla fuoriuscita. L'attacco al jobs act fa male, anche se in realtà non si discosta molto dalla linea Schlein. Ed è questo che fa arrabbiare la minoranza interna. Simona Malpezzi è netta, «rispetti militanti ed elettori, Schlein sia garante della sintesi», dice in un'intervista all'Adnkronos in cui nel mirino pare più la leader delche l'ex capo della Cgil. Anche perché il timore diffuso tra i ...