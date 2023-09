Coccodrilli salvano un cane che rischiava di annegare | il gesto incredibile spiazza gli scienziati | “Potevano sbranarlo e non l’hanno fatto | possibile caso di ‘empatia emotiva’”

(Di domenica 24 settembre 2023) Immaginatevi la scena: tree un cagnolino. E i grandi rettili che, anzichécome ci si aspetterebbe, lo aiutano e lo portano in salvo. Questo sorprendente episodio è avvenuto nei giorni scorsi in India e da allora ha aperto il dibattito nella comunità scientifica, con gli studiosi che stanno mettendo in discussione alcune nozioni comuni sul comportamento animale. Secondo quanto riportato da CBS News, ilera inseguito da altri cani randagi aggressivi e, per sfuggirgli, si è lanciato nelle acque del fiume Savitri, nello stato del Maharashtra, India. A quel punto l’animaledio, peggio, di essere sbranato daipresenti sulla riva. Ma, contro ogni aspettativa, incredibilmente tregli sono andati incontro e ...

India: un cane randagio in pericolo si tuffa in un fiume, ilospingendolo con il muso a riva di Fulvio Cerutti 23 Settembre 2023 La lupa sarà trasferita nell'area faunistica di ...Un cane viene inseguito da altri randagi. Per cercare di salvarsi finisce in un fiume senza sapere, però, che lì ci sono i. Ma il finale non è tragico, anzi: con grande stupore i rettili lo sostengono e lo spingono in un luogo sicuro. Quella che sembra un capitolo degno di una fiaba arriva dall'India ed è così ...

India: un cane randagio in pericolo si tuffa in un fiume, i coccodrilli lo salvano spingendolo con il muso a … La Stampa

Coccodrilli salvano un cane che rischiava di annegare, il gesto incredibile spiazza gli scienziati:… Il Fatto Quotidiano

L’eccesso di emotività dei Pesci può scioccare e spaventare i Gemelli, anche se sono molto sensibili. Allo stesso modo, le difficoltà di Gemelli con il mondo emotivo fanno sì che Pesci si allontani ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...