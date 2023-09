Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 5^ giornata

L’Inter non solo conferma la vetta della classifica in Serie A da sola, unica a punteggio pieno dopo la vittoria di Empoli, ma allunga su ben tre ...

...di casa che hanno ospitato la squadra di Mourinho per la quinta giornata di campionato diA. ... Guardiamo lae non ci piace, ma è meglio non guardarla perché è unanon vera. ......partita della 5/a giornata diA. Ospiti in vantaggio con Lukaku al 23' st, pari dei granata con Zapata (giallorosso mancato in estate) al 40' st. Ora i granata sono ottavi in, con 8 ...

Serie A, 5a Giornata: risultati, classifica e highlights Antenna Sud

Torino - Roma (1-1) Serie A 2023 la Repubblica

"Non possiamo essere soddisfatti della classifica, ma stiamo crescendo", dice il tecnico francese BOLOGNA (ITALPRESS) - "La prestazione è stata buona, soprattutto nel primo tempo. Non prendere gol con ...Prima delle due serate nel girone C di Serie C (il resto del turno domani). Si rialza il Crotone, una delle due favorite, che grazie a Gomez batte il Sorrento di misura e si rilancia dopo il punto nel ...