Classifica Mondiale Moto3 2023 | Jaume Masiá aggancia in testa Holgado | 10° Nepa

... è riuscito a chiudere una bella manovra sull'inglese all'esterno di curva 1, ottenendo una quarta piazza quanto mai importante non solo per il morale, ma anche per muovere ladel...Tolto Perez, che ormai continua a soffrire le pene dell'inferno in questo, con qualifiche ... L'ha vinto Leclerc, l'ha perso Sainz, ma nel complesso lacostruttori da oggi sorride di ...

F1, classifica Piloti: Verstappen arriva a quota 400 punti FormulaPassion.it

F1 2023: La classifica piloti e costruttori, dopo la gara di oggi in Giappone Circus Formula 1

Ma ciò non impedisce di ottenere il sesto mondiale costruttori, il primo ufficiale Honda ... ottenere sponsorizzazioni e redistribuire le risorse economiche: infatti nel campionato delle squadre le ...Jaume Masia vince il GP d'India, conquista il suo secondo successo stagionale nel Mondiale Moto3 e aggancia Daniel Holgado (4°) in vetta alla classifica iridata. Il pilota del team Leopard parte ...