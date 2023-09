Città italiane | all' ingresso del parcheggio compare il cartello più divertente di sempre | Se la sbarra è chiusa

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 24 settembre 2023) Non tutti gli esercizi commerciali sono aperti 24 ore su 24. Unha segnalato nella maniera più comica possibile ai potenziali clienti che se laè abbassata c'è un motivo e non ha senso provare a entrare ugualmente. Sono pochi i negozi, in Italia, che rimangono aperti 24 ore su 24. Alcuni fast food in zone centrali delle grandisi prendono due o al massimo tre ore di pausa, ma trovare locali aperti letteralmenteè più difficile. Alcune attività commerciali, tecnicamente, lo sono, ma in certi orari automatizzano il processo. Un esempio sono i parcheggi a pagamento: molti di loro, dalla mattina alla sera fanno in modo che ci sia almeno un essere umano presente, ma nel cuore della notte si affidano alla tecnologia. D'altronde chiunque potrebbe aver bisogno di prendere la propria auto a un ...